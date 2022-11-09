2022/11/09 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق..تواقيع نيابية لحصر تعيينات وزارة التربية للإختصاصات التربوية والكليات الساندة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. تواقيع نيابية لحصر تعيينات وزارة التربية للإختصاصات التربوية والكليات الساندة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. تواقيع نيابية لحصر تعيينات وزارة التربية للإختصاصات التربوية والكليات الساندة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).