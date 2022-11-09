التربية تباشر بتوزيع الكتب المنهجية على تلاميذ المدارس الابتدائية

2022/11/09 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغدادباشرت المديريات العامة للتربية، اليوم الأربعاء، بتوزيع الكتب المنهجية لإدارات المدارس الابتدائية في بغداد، والبصرة ، وميسان ، وبابل ، وكركوك.

وذكرت وزارة التربية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "توجيهات وزير التربية، تلزم المديريات بضرورة النزول إلى الميدان بصورة مباشرة والشروع بتوزيع الكتب المدرسية بشكلٍ (عاجل)، حال استلامها من المخازن المركزية في الوزارة من دون تأخير، والعمل على تأمين النقص الحاصل بالكتب الدراسية للتلاميذ خلال الفصل الدراسي الأول".

ودعت الوزارة في بيانها "مديري المدراس الابتدائية جميعهم إلى متابعة حصصهم المقررة من الكتب والتعجيل باستلامها والابتعاد عن السياقات الروتينية تجنبا للتأخير".وأضافت، أن "نسبة استلام الكتب المدرسية للمرحلة الابتدائية من المخازن المركزية وصلت إلى مراحل متقدمة ولازالت عملية الاستلام جارية إلى الآن".

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