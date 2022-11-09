احباط هجوم لداعش في اطراف الطارمية شمالي بغداد

2022/11/09 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باحباط هجوم لداعش في اطراف الطارمية شمالي بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية أحبطت هجوما لعناصر داعش في أطراف قضاء الطارمية شمال بغداد".

وتشهد الطارمية، شمالي بغداد، والمعروفة بكثافة بساتينها الزراعية وقربها من العاصمة، توترات أمنية مستمرة لما تحتويه طبيعة المنطقة الجغرافية من مميزات للتخفي فيها واتخاذها قاعدة لهجماتهم.

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