وزارة الطاقة الأمريكية تعدل توقعاتها لسعر نفط برنت حتى نهاية العام

2022/11/09 | 09:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدلت وزارة الطاقة الأمريكية توقعاتها لسعر نفط “برنت” حتى نهاية العام من 102.09 دولار، إلى 102.13 للبرميل.وجاء في تقرير ل‍إدارة معلومات الطاقة التابعة للوزارة، اليوم الثلاثاء، أن سعر خام “برنت” سيكون عند 94 دولارا للبرميل الواحد في الربع الأول … Readmore

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