الانواء الجوية: أمطار رعدية الجمعة المقبلة

2022/11/09 | 09:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقط أمطار رعدية الجمعة المقبلة.

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