شح المياه يهدد آلاف السكان جنوبي العراق.. مخاوف من اندلاع نزاعات عشائرية

2022/11/09 | 10:02 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ مطلع العام الجاري، كانت مخاوف السكان في محافظة ذي قار تزداد بشكل ملحوظ، كانوا يشاهدون كيف أن مناسيب المياه تنخفض بشكل مستمر قبل حلول الصيف، مما دفع الكثير من مربي الحيوانات للهجرة.

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