النفط تعلن استمرار العمل بمشروع اعتماد الغاز كوقود للمركبات

2022/11/09 | 10:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد وكيل وزارة النفط حامد يونس، الاربعاء، المضى قدماً بتنفيذ خطوات المشروع الوطني لتحويل أستخدام وقود الغاز السائل للمركبات بدلاً من وقود البنزين والكاز، مبينا ان الوزارة تحرص على زيادة عدد "الورش" في بغداد والمحافظات و أشراك القطاع الخاص في أنشاء "ورش" وفق معايير الجودة والسلامة .

وقال يونس في بيان إن "الوزارة تمضي قدماً بتنفيذ خطوات المشروع الوطني لتوسيع مساحة أستخدام وقود الغاز السائل للمركبات بدلاً من وقود البنزين والكاز ، من خلال زيادة أعداد الورش المتخصصة في بغداد والمحافظات ، والعمل على أشراك القطاع الخاص في إنشاء " ورش " متخصصة لنصب منظومة الغازالسائل للمركبات وفق معايير الجودة والسلامة ".

وأضاف، خلال جولة ميدانية لموقع الورشة الجديدة ان "اعتماد آلية تجهيز وقود الغازالسائل لمركبات المواطنين من قبل الوزارة ، خطوة مهمة تعود على المواطن بالفائدة الاقتصادية والبيئية"، موضحاً ان "الجدوى الاقتصادية تتاتى من خلال سعر تجهيز الغاز للمركبات مقارنة باسعار تجهيز وقود البنزين مما يقلل من نفقات المواطنين وبالنسبة للفائدة الفنية فإن الرقم الاوكتاني لوقود الغاز أعلى من الرقم الاوكتاني للبنزين المحسن وبذلك لا يوثر على محركات المركبات ويطيل من عمرها ويقلل من العطلات في المحرك وفيما يخص الفائدة البيئية فإن استخدام الغاز كوقود للسيارات يقلل من الانبعاثات والتلوث البيئي الذي يسببه احتراق البنزين في المحركات"

من جانبه قال مدير عام شركة تعبئة وخدمات الغاز أنمار علي حسين ان "الوزارة تعمل على إجراء توسعات في هذا المشروع الوطني الكبير من خلال زيادة عدد ورش نصب منظومة الغاز من أجل إستيعاب الاعداد الكبيرة للمركبات التي يرغب أصحابها بتنصيب المنظومة ،بعد ان لاقت قبولاً كبيراً من قبل المواطنين".

واشار الى ان "الوزارة تدرس امكانية إشراك القطاع الخاص بإنشاء ورش متخصصة بمواصفات فنية متقدمة ، بإشراف الوزارة والشركة ، وبشروط صارمة هدفها ضمان التشغيل الآمن وسلامة المستخدمين ".

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