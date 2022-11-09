"دانة غاز" تعلن زيادة إنتاجها في كوردستان

2022/11/09 | 10:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية، التي تعمل في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، انها سجلت إيرادات بلغت 161 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ، بينما زاد إنتاج الغاز في الإقليم إلى 500 مليون قدم مكعب في اليوم.

وقالت الشركة في تقرير لها، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن إيرادات دانة غاز للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت 161 مليون دولار، بزيادة 24 ٪ عن نفس الفترة من العام الماضي ، وبلغ إجمالي الإيرادات قبل الفوائد والضرائب والمصاريف الأخرى ب 240 مليون دولار.

وأضاف التقرير أن الشركة زادت انتاج الغاز في اقليم كوردستان بنسبة 11 ٪ بحيث تنتج حاليا 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا من حقل كورمور.

وقال الدكتور باتريك وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، إن الشركة لعبت دورًا نشطًا في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط، وخاصة زيادة إنتاج الغاز في إقليم كوردستان على الرغم من التحديات التي واجهتها.

وأضاف أنه رغم العديد من التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية ، إلا أن الشركة تمكنت من زيادة إيراداتها وشركائها من خلال خفض التكاليف وزيادة مستويات الإنتاج ، في هذا المجال، كما كان ارتفاع أسعار النفط والغاز مساهما رئيسيا في مزيد من النمو.

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