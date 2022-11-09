2022/11/09 | 10:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية النيابية تطلق النار على مدارس المتميزين مجدداً: مهترئة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/09 | 10:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية النيابية تطلق النار على مدارس المتميزين مجدداً: مهترئة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية النيابية تطلق النار على مدارس المتميزين مجدداً: مهترئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).