ممثلية مكتب السيد السيستاني في كربلاء المقدسة:نرعى الف عائلة ماديا ومعنويا وندعم (1500) طالب وطالبة في دراستهم

2022/11/09 | 10:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت ممثلية مكتب السيد السيستاني في

محافظة كربلاء المقدسة انها تقدم مختلف

انواع المساعدات وتنفق اموالا طائلة

على الفقراء والمحتاجين والمتعففين

وتدعم الطلبة والطالبات من العائلات

الفقيرة، واسهمت في بنا

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