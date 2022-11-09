أسود ومثلية ومن الجيل

2022/11/09 | 10:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد تدخل الانتخابات النصفية الأميركية للعام 2022 التاريخ من خلال مرشحيها، وفق ما أشار تقرير لـ"أي بي سي نيوز".

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