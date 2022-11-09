تـرامب يـدعو أنـصاره للاحتجاج على التجاوزات الخطيرة في الانتخابات النصفية .. اما الفوز او التظاهر

2022/11/09 | 10:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنصاره للاحتجاج على ما سماها “التجاوزات الكبيرة” في الانتخابات النصفية، بعد وقوع انتهاكات كبيرة في سير التصويت.وقال ترامب: “عدم وجود بطاقات اقتراع في ديترويت، أمر سيء للغاية.يأتي الناس للتصويت، ليُقال لهم: “آسفون، … Readmore

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