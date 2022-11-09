بإيرادات 161 مليون دولار.. ’دانة غاز’ تعلن زيادة إنتاجها في كردستان

2022/11/09 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كردستان

أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية، التي تعمل في إقليم كردستان، اليوم الاربعاء، انها سجلت إيرادات بلغت 161 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ، بينما زاد إنتاج الغاز في الإقليم إلى 500 مليون قدم مكعب في اليوم.

وقالت الشركة في تقرير تابعته (بغداد اليوم)، إن "إيرادات دانة غاز للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت 161 مليون دولار، بزيادة 24 ٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ إجمالي الإيرادات قبل الفوائد والضرائب والمصاريف الأخرى ب 240 مليون دولار".

وأضافت أن "الشركة زادت انتاج الغاز في اقليم كردستان بنسبة 11 ٪ بحيث تنتج حاليا 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا من حقل كورمور".

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز الدكتور باتريك وارد، أن "الشركة لعبت دورًا نشطًا في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط، وخاصة زيادة إنتاج الغاز في إقليم كردستان على الرغم من التحديات التي واجهتها".

وأضاف أنه "رغم العديد من التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، إلا أن الشركة تمكنت من زيادة إيراداتها وشركائها من خلال خفض التكاليف وزيادة مستويات الإنتاج، في هذا المجال، كما كان ارتفاع أسعار النفط والغاز مساهما رئيسيا في مزيد من النمو".

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