2022/11/09 | 10:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: يحتل ملف مكافحة الفساد على رأس أولويات الحكومة العراقية برئاسة محمد السوداني،...

ظهرت المقالة تحسين المعيشة تأخر طويلا ..والإجراء الأسرع بتفاعل الحكومة مع دعوة المالكي بشأن سعر الصرف أولاً على المسلة.

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