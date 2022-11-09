تواقيع نيابية لحصر تعيينات وزارة التربية للإختصاصات التربوية والكليات الساندة

2022/11/09 | 10:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت رئيس السن للجنة التربية النيابية زيتون الدليمي، اليوم الاربعاء، عن جمع تواقيع لحصر تعيينات وزارة التربية للإختصاصات التربوية والكليات الساندة.

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