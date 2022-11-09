ما حقيقة تسبب الشعيرية سريعة التحضير بمرض السرطان؟

2022/11/09 | 10:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت هيئة الغذاء والدواء السعودية جميع الشائعات المتداولة حول الشعيرية، سريعة التحضير، بأنها تسبب السرطان، لاحتوائها على مادة E-621..ما التفاصيل؟

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