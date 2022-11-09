ضبط مواد مخدرة مخبأة داخل

2022/11/09 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - ديالىأعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الأربعاء، القبض على ثلاثة متهمين بتجارة المخدرات وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة (كريستال) مخبأة داخل لعبة اطفال في محافظة ديالى.

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