نائب: قانون الأمن الغذائي حرم بغداد والجنوب من تأهيل المدارس

2022/11/09 | 11:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

مع مرور الوقت، بدأت إشكاليات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية تتضح، وبـاتـت مبالغه المخصصة لا تتناسب مـع مـا قدمته الـــوزارات لسد احتياجاتها.

الإشكالية الجديدة كشفها عضو مجلس الــنــواب كـامـل العكيلي، لــ"الـصـبـاح"، موضحا أن "قانون الأمـن الغذائي رصد 125 مليار دينار لـوزارة التربية لترميم المـــدارس، مـن دون التطرق لمديريات التربية التابعة للمحافظات.



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وأضــاف العكيلي أن "التخصيص الذي ذكـر في القانون كـان يقصد به ترميم جميع مدارس العراق، لكن المشرع فاته تفصيل بسيط أن مـديـريـات التربية مرتبطة بـالمـحـافـظـات مــا عــدا أربــع مديريات هي "الموصل والأنبار وصلاح الــديــن وكــركــوك"، مــا زالــت مرتبطة بالوزارة.

وتابع العكيلي أن "وزارة التربية استغلت سوء الفهم وتزمع صرف المبلغ على هذه المحافظات المرتبطة بها فقط"، داعيا إلى "تعديل فقرة في هذا القانون بشأن المدارس، التي شرعت إما سهوا أو فاتت المعلومة على المشرع".

وأشار العكيلي إلى أن "هناك مساعي من قبل النواب لحل هذا الموضوع، وشمول جميع مديريات التربية في العراق بهذه التخصيصات."

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