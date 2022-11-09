2022/11/09 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الاربعاء، عن خطة تجهيز الشركة للمولدات السكنية من منتوج زيت الغاز ( الگاز) في كافة المحافظات .

وقال مدير عام الشركة، حسين طالب، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "جهزنا كافة المحافظات بحصة شهر تشرين الثاني البالغة (5) لتر لكل kva مقابل ثمن بالسعر الرسمي البالغ (400) دينار / لتر ".

من جانبه، ذكر مدير هيئة التجهيز، احلام الماس، أنه "تم تجهيز مولدات دوائر الدولة والقطاع الخاص والمختلط بـ (5) لتر شهرياً لكل kva من زيت الغاز وبالسعر الرسمي البالغ (700) دينار/ لتر".

واشارت الماس الى أن "شركة توزيع المنتجات النفطية تسعى جاهدة لسد احتياج محطات الطاقة الكهربائية والمولدات السكنية من الوقود اللازم لديمومة توفير الكهرباء لجميع المحافظات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتجات النفطية تعلن تجهيز المولدات الاهلية بحصة ’الكاز’ للشهر الحالي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتجات النفطية تعلن تجهيز المولدات الاهلية بحصة ’الكاز’ للشهر الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).