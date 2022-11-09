ارتفاع اسعار صرف الدولار في البورصة المحلية

2022/11/09 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في البورصة المحلية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم 147000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأضاف أن "اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي".

فيما كانت الاسعار صباح امس الثلاثاء 146850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

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