وزارة التربية تنفي وجود قصيدة شعبية في أحد مناهج اللغة العربية

2022/11/09 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء،

وجود قصيدة شعبية في أحد مناهج اللغة

العربية.

وقالت وزارة التربية في بيان, إن "نظراً

لتكرار الاتهامات والادعاءات الكاذبة

التي تستهدف النيل من رصانة المناهج

العلمية

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