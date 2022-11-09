بحضور مؤيد اللامي .. مجلس مفوضي هيئة الاعلام يعقد اجتماعه الدوري ويتخذ عدداً من القرارات

2022/11/09 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس مفوضي هيئة الإعلام

والاتصالات اجتماعه الدوري، اليوم

الاثنين ، برئاسة رئيس المجلس بسام سالم

لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على

جدول أعماله.

وشهدت الجلسة حضور نقيب الصحفيين

العراقيين مؤيد ال

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