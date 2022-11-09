شاب يقتل امه وشقيقتيه في مدينة الكاظمية شمالي بغداد

2022/11/09 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء،

بان شاباً قتل كل من والدته وشقيقتيه في

مدينة الكاظمية شمالي بغداد.

وذكرت في بيان، انه في الساعة ١٨٠٠ من

يوم ٨/ ١١ /٢٠٢٢ استخبرنا وجود حادث قتل

في مدينة الكاظمية ا

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