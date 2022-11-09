2022/11/09 | 11:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت وزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء، عن تخصيص مبالغ المنحة الماليَّة لطلبة الجامعات في موازنة 2023.وقال مدير عام الإدارية والماليَّة بالوزارة أسعد غني جهاد في تصريح صحفي:إنه “تمَّ تخصيص مبالغ المنحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تؤكد تخصيص منحة مالية لطلبة الجامعات في موازنة 2023 وتحدد شموليتها المركز الخبري الوطني.

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