رئيس فيفا السابق جوزيف بلاتر يخرج عن صمته: اختيار قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 كان غلطة

2022/11/09 | 11:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السابق بتصريح مثير للجدل، بأن اختيار قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 كان غلطة.وقال بلاتر: “نأسف على اختيار قطر لاستضافة كأس العالم بسبب الأمور المثيرة للجدل بشأن قضايا حقوق الإنسان … Readmore

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