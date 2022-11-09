كوريا الشمالية تطلق “صاروخا بالستيا غير محدد

2022/11/09 | 11:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا واحدا على الأقل الأربعاء، وفق ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي في أحدث تجربة تجريها بيونغ يانغ عقب عملية إطلاق عدد قياسي من الصواريخ في وقت سابق من هذا الشهر.وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش في … Readmore

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