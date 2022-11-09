محافظ بابل: لم اكلف نفسي وانتظر قرار السوداني

2022/11/09 | 11:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أصدر محافظ بابل حسن منديل، الأربعاء، 9 تشرين الثاني، 2022، توضيحاً...

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