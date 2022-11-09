الانتخابات النصفية.. ضربتان للجمهوريين في

2022/11/09 | 11:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى الحزب الجمهوري هزيمتان على يد الديمقراطيين في بنسلفانيا والتي تعد ولاية حجر الأساس في الانتخابات النصفية والتي انطلقت ، الثلاثاء، ويترقب نتائجها ملايين الأميركيين.

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