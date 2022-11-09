صادرات العراق النفطية للأردن تبلغ 13 ألف برميل يوميا خلال شهر

2022/11/09 | 11:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، إن إجمالي واردات المملكة من نفط العراق خلال تشرين الأول الماضي بلغت 405550 برميلا، بمعدل 13 ألف برميل يوميا.

وقال الخرابشة، في تصريح صحفي إن “إجمالي كميات مادة النفط الخام العراقي الموردة للمملكة الأردنية الهاشمية منذ الأول من شهر أيلول 2021 ولغاية نهاية شهر تشرين الأول 2022، بلغت حوالي 3 ملايين برميل تم نقلها بواسطة 11565 صهريجا عراقيا وأردنيا من موقع مستودع كركوك الحديث إلى موقع مصفاة البترول الأردنية/ الزرقاء”.

ويستورد الأردن النفط الخام العراقي بموجب مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام الموقعة بين الحكومتين الأردنية والعراقية المعمول بها منذ مطلع شهر أيلول 2021 ويقوم الجانب الأردني بموجبها بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط بمعدل 10 آلاف برميل يومياً، على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً 16 دولارا للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.

ويلتزم الجانب الأردني بموجب هذه المذكرة بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي من مستودع كركوك الحديث في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء ويتم توزيع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية.

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