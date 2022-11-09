2022/11/09 | 11:45 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في حادثة ليست الأولى ..18 نزيل يفروا من السجن في لبنان) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في حادثة ليست الأولى ..18 نزيل يفروا من السجن في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).