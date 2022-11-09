 العراق يحقق فائضاً مالياً بأكثر من 38 تريليون دينار  الأشهر الماضية

2022/11/09 | 11:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أصدرت وزارة المالية حسابات الدولة العراقية لشهر أيلول الماضي للسنة المالية 2022 والتي أشــارت إلى أن حجم الإيرادات المالية بلغ أكثر من 122 تريليون دينار وبفائض مالي بلغ أكثر من 38 تريليون دينار.

وبحسب البيانات والجداول التي أصدرتها الوزارة في شهر تشرين الثاني الجاري لحسابات شهر أيلول الماضي والتي بينت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيس لموازنة العراق العامة حيث بلغ 96بالمئة وهي نفس النسبة للأشهر الستة الماضية، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة العراق العامة.

ومـن خـلال جــداول المالية ظهر أن إجمالي الإيــرادات النفطية لشهر أيلول بلغ 122 ترليوناً و796 ملياراً و502 مليون و987 ألفاً و111 ديناراً وهي تمثل نسبة 96بالمئة من إجمالي الإيــرادات، في حين بلغ إجمالي الإيــرادات غير النفطية 4 ترليونات و958 ملياراً و597 مليوناً و101 ألف و636 ديناراً وهو ما يشكل 4بالمئة من إجمالي الإيرادات، مبينة أن إجمالي النفقات مع السلف بلغ 84 تريليوناً و666 ملياراً و606 ملايين دينار.

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