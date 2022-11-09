ميسان.. حملة تفتيش تطيح بـ6 مطلوبين وتضبط العديد من الأسلحة (صور)

2022/11/09 | 12:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - ميسانأعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الأربعاء، تنفيذ عمليات دهم وتفتيش في قضائي المجر الكبير والميمونة القت خلالها القبض على ستة مطلوبين بينهم متهمون بالإرهاب مع ضبط عدد من الأسلحة والاعتدة غير المرخصة.

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