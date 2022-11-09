القبض على تاجر للعملة المزيفة في بغداد (فيديو)

2022/11/09 | 12:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، القبض على تاجر للعملة المزيفة في العاصمة بغداد.

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