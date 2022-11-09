طقس صحو وغائم وممطر بدرجات حرارة دون 30 خلال اليومين المقبلين

2022/11/09 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاربعاء، ان تشهد البلاد طقسا متباينا بين الصحو والغائم و تساقط امطار بدرجات حرارة دون 30 مئوية خلال اليومين المقبلين.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، إن "طقس يوم غد الخميس سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا مع بعض الغيوم وفي المناطق الشمالية غائم مع تساقط امطار تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية ، وترتفع في المناطق الجنوبية ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة".

وتابع، أنه "ستكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد اليوم الاربعاء 15 مئوية والعظمى 27 مئوية".

واضاف البيان أن "طقس الجمعة سيكون في عموم مناطق البلاد غائما جزئيا الى غائم مع تساقط الامطار في عموم مناطق البلاد تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المناطق الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلا في المناطق الجنوبية والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ".

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