الاستخبارات والامن تعتقل 3 مطلوبين في 3 محافظات

2022/11/09 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين في بغداد والنجف وبابل.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد توفر معلومات استخبارية من مديرية استخبارات وامن بابل التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن تفيد بوجود احد المطلوبين للقضاء بتهم الارهاب في منطقة الدليمي بمحافظة بابل وبعد التنسيق مع فوج طوارئ بابل السادس تمكنت مفارز المديرية من القاء القبض على المتهم من خلال كمين محكم، حيث تم احالته الى الجهات المختصة".

وأضافت أنه "في سياق منفصل ألقت مفارز مديرية استخبارات وامن النجف الاشرف بالتعاون مع شعبة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية القبض على احد تجار المواد المخدرات في قضاء المشخاب، صادرة بحقه مذكرة قضائية وفق المادة (٢٨) مخدرات".

وأشارت الى أنه "في السياق ذاته تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد من القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق المادة (٣٢) مخدرات، وذلك من خلال تواجده في منطقة الحسينية ببغداد، جرى القبض بالتنسيق مع الفرقة الحادية عشرة، وقد تم تسليم المتهم الى الجهات المعنية لاكمال اوراقه التحقيقية".

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