2022/11/09 | 12:20 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متلازمة الأندروفوبيا , الخوف من الرجال - الأسباب والعلاج | يا هلا بالضيف المستشارة النفسية: رنا ناجي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: qvJNL1aShrY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متلازمة الأندروفوبيا , الخوف من الرجال - الأسباب والعلاج | يا هلا بالضيف المستشارة النفسية: رنا ناجي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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