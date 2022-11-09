الحرب الجوية تشتعل في أوكرانيا.. استهداف مستمر للمدن وكييف تضع شروطا للتفاوض

2022/11/09 | 12:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتعلت الحرب الجوية بين القوات الأوكرانية ونظيرتها الروسية، في الوقت الذي تستهدف فيه موسكو البنية التحتية في مدن أوكرانيا بالصواريخ والمسيرات، بينما وضعت كييف شروط محددة للتفاوض مع روسيا.

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