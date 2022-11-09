الارتباط المقترح بين Binance و FTX يرسل صدمة كبيرة عبر أسواق العملات المشفرة

2022/11/09 | 12:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منصة تداول العملات الرقمية Binance في تطور غير متوقع بأنها تشتري منافستها الأصغر FTX بعد أن واجهت الشركة أزمة سيولة هزت الأصول الرقمية وأثارت موجة من المخاوف.

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