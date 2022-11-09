دعوات الى تأجيل قانون الخدمة الالزامية: مكلف وغامض ويجب عرضه على أصحاب الاختصاص

2022/11/09 | 12:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: ذكر الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، 8 تشرين الثاني، 2022، جملة...

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