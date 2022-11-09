2022/11/09 | 12:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نشرت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، قائمة بالمواد الممنوع استيرادها، فيما حذرت من التعامل بها في الأسواق المحلية.وقال مدير عام دائرة الرقابة المالية والتجارية بالوزارة محمد حنون، في بيان تلقاه /المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة تحظر 21 مادة من الاستيراد وتحذر من التعامل بها في الاسواق المحلية المركز الخبري الوطني.

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