الاطار التنسيقي يكشف: هذا ما سيعمل عليه السوداني خلال الأيام المقبلة

2022/11/09 | 12:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأربعاء، عن خطوات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال الأيام المقبلة.وقال القيادي في الاطار محمود الحياني، لوكالة “ايرث نيوز”، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيعمل خلال الأيام المقبلة على فتح الكثير من ملفات الفساد الكبيرة والخطيرة، بكافة مؤسسات الدولة، بعيداً عن أي […]

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