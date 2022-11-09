ثأر وارباك وجريمة وأشياء أخرى.. فرضيات لدوافع ’غارة القائم’ وعلاقتها بتصفية المواطن الأمريكي ببغداد

2022/11/09 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الأربعاء، وجود علاقة ما بين القصف المجهول على الحدود العراقية ليل أمس ومقتل المواطن الأمريكي وسط العاصمة بغداد، فيما رجح بأن يكون الهدف من القصف هو منع وصول المساعدات الى الشعب اللبناني.

وقال الفتلاوي، لـ (بغداد اليوم)، إنه "من غير المستبعد ان تكون هناك علاقة ما بين قصف الحدود العراقية مع سوريا من قبل الاحتلال الأمريكي ومقتل المواطن الأمريكي في بغداد"، مبيناً أن "واشنطن تحاول استغلال أي حدث لتنفيذ عمليات إجرامية ضد العراق وسوريا".

واضاف ان "هناك احتمالية بأن يكون الهدف من القصف هو منع وصول المساعدات الى الشعب اللبناني ليركع الى الاحتلال الصهيوني والامريكي، وهذا الامر غير مستبعد".

وأشار الفتلاوي الى أنه "وارد جدا ان تكون عملية القصف جاءت كرد على مقتل المواطن الأمريكي في العاصمة بغداد".

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