الدفاع المدني تكشف لـ (بغداد اليوم) اخر تطورات البحث عن المفقودين في حريق الوزيرية

2022/11/09 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، عن آخر تطورات البحث عن المفقودين نتيجة حريق المبنى التجاري في منطقة الوزيرية وسط العاصمة بغداد.وقال مدير إعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن لـ(بغداد اليوم)، إن "عدد المفقودين بحسب شهود عيان وذوي الضحايا يتراوح بين 10 الى 11 شخصاً"، مؤكداً انه "لم يتم العثور على اية جثث او ناجين لغاية الآن".وأضاف، أنه "كنا نعتقد وجود المفقودين في قبو البناية حيث تم تفتيش ثلاثة ارباع القبو ولم يتم العثور على اية ضحية".واشار عبد الرحمن الى أن "عمليات البحث لا تزال جارية وسيتم مسح الجزء الأخير من القبو على أمل العثور على ناجين في هذا المكان"، مبيناً أنه "سيتم التأكد من ذوي الضحايا هل هم بالفعل كانوا داخل المبنى في وقت الحادث".

وفي وقت سابق أصدرت مديرية الدفاع المدني، بيانا بشأن حريق الوزيرية في العاصمة بغداد، فيما اشارت الى أن عمليات البحث عن المفقودين متواصلة.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرقها التخصصية تواصل عملها للبحث عن المفقودين داخل قبو بناية الوزيرية المنهار باستخدام أجهزة الاستشعار ومعدات الإنقاذ الثقيل والخفيف لإزالة ركام البناية المحترقة".

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