ايلون ماسك يبيع اسهما في تسلا بقيمة 4 مليار دولار

2022/11/09 | 12:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باع إيلون ماسك رئيس شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية، أسهما في شركته بنحو 4 مليارات دولارات، وفقما أعلنت هيئة البورصات الأميركية، الثلاثاء.وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من أسبوع من استحواذ أغنى رجل في العالم على شركة “تويتر”، بصفقة بلغت … Readmore

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