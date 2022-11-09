2022/11/09 | 12:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجل من أصل سوري يفوز بجائزة اليانصيب الأمريكية ويربح ملياري دولار.. لكن بشرط صعب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/09 | 12:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

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