تقارير أمريكية: الجمهوريون سيفوزون بأغلبية مجلس النواب.. احصائيات

2022/11/09 | 12:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"

البريطانية أن ترامب توقع "ليلة عظيمة"

للجمهوريين، حيث حذر بايدن، من أن

الديمقراطيين يواجهون معركة "صعبة" في

انتخابات التجديد النصفي التي يتم

مراقبتها عن كثب والتي من المقر

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