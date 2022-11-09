توقيف 8 خلايا لـ

2022/11/09 | 12:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت المديريّة العامّة لقوى الأمن

الدّاخلي في لبنان عن بعض المعلومات

التي كان وزير الداخلية في حكومة تصريف

الأعمال بسّام مولوي، قد أعلن عنها يوم

أمس الثلاثاء في مؤتمر الصحافي بشأن

توقيف خلايا إرهابية

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