المباشرة بتجهيز النفط الأبيض لمحافظات الوسط والجنوب اعتباراً من الغد

2022/11/09 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية والتوزيع حامد يونس، الأربعاء، إطلاق تجهيز مادة النفط الأبيض للعاصمة بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية وفق البطاقة الوقودية اعتباراً من يوم غد الخميس.وقال يونس، بحسب بيان للوزارة إن "حصة العائلة من النفط الأبيض ستكون بواقع (100 لتر) للعائلة، وستكون هناك حصص أخرى يتم الاعلان عنها وفق ما تقتضيه الظروف الجوية وحاجات المواطنين".وأشار إلى، أن "منافذ التجهيز ستباشر اعتباراً من يوم غد بتجهيز العوائل والمواطنين بحصصهم من مادة النفط الأبيض واعتماد البطاقة الوقودية في عمليات التجهيز".ودعا يونس المواطنين، إلى "مراجعة منافذ التجهيز التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية في بغداد والمحافظات المعنية لاستلام حصصهم المقررة"

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