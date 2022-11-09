كيف تتكيف مدرسة للبنات في صحراء الهند مع درجات الحرارة الشديدة؟

2022/11/09 | 13:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للحفاظ على برودة مدرسة "راجكوماري راتنافاتي" للبنات وسط حرارة صحراء طهار بالهند، قامت المهندسة المعمارية من نيويورك، ديانا كيلوج، بدمج مجموعة من طرق التبريد التقليدية والطبيعية.

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