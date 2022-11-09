2022/11/09 | 13:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن آمال الجمهوريين في "مد" في الكونغرس الأميركي تتضاءل، الأربعاء، بينما يسعى الديموقراطيون إلى الحد من الأضرار في انتخابات منتصف الولاية التي ستكون حاسمة للمستقبل السياسي لجو بايدن ومنافسه دونالد ترامب على حد سواء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتخابات النصفية.. آمال الجمهوريين تتضاءل وأخبار مشجعة للديمقراطيين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتخابات النصفية.. آمال الجمهوريين تتضاءل وأخبار مشجعة للديمقراطيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).